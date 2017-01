Ortenau "Ein Turnier von Reitern für Reiter"

2008 wurde das Hallenspringturnier aus der Taufe gehoben, seither hat sich viel getan. "Die Baden Classics haben eine tolle Entwicklung genommen, wenn man bedenkt, wie alles angefangen hat. Heute wäre das Turnier geradezu prädestiniert, noch höher zu sein, einen weiteren Stern zu bekommen", freute sich gestern Turnierleiter Gotthilf Riexinger bei einer Pressekonferenz über die Entwicklung der Veranstaltung in Offenburg. "Wir sind peu à peu gewachsen."

In diesem Jahr ist der Zeitplan ein wenig verändert worden, begonnen wird bereits am Donnerstagmorgen. Zu Beginn der Großveranstaltung in der Ortenau waren noch Preisgelder in Höhe von 80 000 Euro ausgeschüttet worden – inzwischen ist man bei 150 000 Euro angelangt. Und wer weiß schon, ob das das Ende der Fahnenstange ist.

Welch guten Ruf die Baden Classics inzwischen genießen, verdeutlicht auch die Tatsache, dass "Weltenbummler" Hans-Dieter Dreher, der auf vermutlich schon fast allen Turnieren in der Welt geritten ist, in Offenburg satteln wird. "Wir sind stolz, dass er seine Zusage gegeben hat, zumal parallel zum Offenburger Turnier ein Weltcup in Bordeaux ansteht", so Riexinger. Abgesagt hat hingegen Vorjahressieger Daniel Deußer. Dafür sind Niklas Krieg – zuletzt Dritter beim Weltcup in Leipzig – und der Brite Michael Whitaker dabei. In drei Prüfungen geht es in der Baden-Arena um Punkte für die Weltrangliste. Doch auch regionale Reiter bekommen bei den Baden Classics die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen. "Die Regio-Tour war von Anfang an miteinbezogen. Unsere Reiter sind stolz, wenn sie hier reiten dürfen", betonte Hans-Jürgen Schnebel, Vorsitzender des Ortenauer Reiterrings (ORR). Beim regionalen Wettbewerb starten unter anderem Sportler vom RV Ichenheim, RSFV Kenzingen und vom RV Lahr.