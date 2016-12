Ortenau Ehrennadel in Gold für Wendle

(lh). Mit 14 deutschen Meistertiteln bei der Jugend, den Junioren, Juniorinnen, Frauen und Männern kamen die südbadischen Ringer an das Rekordergebnis aus dem Vorjahr (15) fast heran. Die Weihnachtsfeier nach Abschluss der Mannschaftsrunde nutzte SBRV-Präsident Martin Knosp (Urloffen) dazu, um die in den vergangenen Jahren etwas vernachlässigte Ehrenordnung des Verbands auf den aktuellen Stand zu bringen. So verlieh er aufgrund großer sportlicher Erfolge für den Verband Lars Schälfe (RKG Freiburg 2000), Robin Moosmann, Kai Lachmann, Timo Moosmann (alle KSV Tennenbronn), Maximilian Mond (RG Hausen-Zell), Marc Fischer, Patrick Allgeier und Ilja Krivoplijas (RG Lahr) die Verbandsehrennadel in Bronze nebst Urkunde.

Die SBRV-Ehrennadel in Silber heftete Knosp den Athleten Johannes Vögele (TuS Adelhausen), Patrick Neumaier, Julian Neumaier (KSV Hofstetten) und Florian Neumaier (VfK Mühlenbach) ans Revers. Mit Gold dekoriert wurden Alexander Semisorov (TuS Adelhausen) und Anika Wendle (ASV Altenheim).

Die höchste Auszeichnung, die der Verband zu vergeben hat, die Ehrenplakette in Silber, ging an Elena Brugger. Nach mehreren errungenen Titeln in den vergangenen Jahren toppte sie heuer ihre Leistungen mit dem Gewinn der Junioren-Europameisterschaft und dem dritten Platz bei der Juniorinnen-Weltmeisterschaft. Diese Erfolge seien ein Gemeinschaftswerk von leistungsstarken Vereinen mit großem Engagement in der Jugendarbeit, aber auch dem guten Verbandstrainerteam um Karl Hug und Mario Sachs, hob Knosp hervor.