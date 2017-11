Ortenau DJK verliert ohne vorderes Paarkreuz

Am Nebentisch spielte zeitgleich Schwarz gegen Eline Loyen, die als belgische Meisterin und Nationalspielerin ihres Landes vor dieser Saison zum ESV gewechselt war. Die Sportwartin der DJK spielte groß auf und stellte ihre Gegnerin, die vor diesem Spieltag mit 5:3-Einzelsiegen eine positive Bilanz im hinteren Paarkreuz der zweiten Liga vorweisen kann, vor große Pro­bleme. Die 24-jährige Oberkirch-Haslacherin ist aktuell in bestechender Form und steht mit 10:6-Siegen erstmals positiv in der Regionalliga. Mit ihrem druckvollen und risikoreichen Spiel schaffte es Schwarz gegen Loyen in den Entscheidungssatz und setzte sich dort schnell ab. Am Ende schaffte sie die Überraschung und holte sich den fünften Satz deutlich mit 11:6 und für ihre Mannschaft den zweiten Punkt an diesem Tage. Zu mehr reichte es nicht, was in Anbetracht der personellen Schwierigkeiten zu erwarten war. Die letzten beiden Vorrundenspiele finden an einem Doppelstartwochenende statt. Am 16. Dezember geht es gegen den TTK Großburgwedel, am 17. Dezember gegen den MTV Tostedt.