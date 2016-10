Ortenau Dicker Brocken für die SG

SAMSTAG, 17.45 UHR

HSG Freiburg – SG Gutach/Wolfach. Und wöchentlich grüßt das Murmeltier. Nach drei Niederlagen zum Auftakt tritt das Haas/Wöhrle-Team um 17:45 Uhr in der Gerhard. Graf-Halle im Zentrum von Freiburg an. Gastgeber Freiburg ist mit der Maximalausbeute von drei Siegen in drei Spielen in die Saison gestartet und peilt einen vorderen Tabellenplatz an.

Wenn die Spieler von Patrick Schweizer und Maximilian Wachter anders als in der Vorsaison, gesund bleibt, sollte die HSG in der Endabrechnung im vorderen Drittel der Tabelle anzutreffen sein. Wieder einmal reist die SG also als "Underdog" an und hat zugleich noch mit gehörigen eigenen Sorgen zu kämpfen.