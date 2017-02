Ortenau Dewes rechnet mit offener Partie

(tom/fm). Bad Dürrheim (Rang sieben/30 Punkte) startete mit einer knappen 3:4-Niederlage (nach 3:0-Führung) in Neustadt, doch die Gastgeber gelten nicht umsonst als heimstark. Erst eine Partie mussten die Schützlinge von Trainer Reiner Scheu in der laufenden Runde auf eigenem Geläuf abgeben. Dass der FC vier Gegentreffer kassierte, ist eine eher ungewöhnliche Entwicklung.

Es deutet sich an, dass die Gastgeber nach der Winterpause noch nicht wieder im alten Lauf angelangt sind. Die Defensivreihe gilt trotz aktuell 32 Gegentreffern als eine der stärkeren Besetzungen in der Verbandsliga. Offensiv sind stärkere Vereine zu verzeichnen, aber im heimischen Salinenstadion sind die Bad Dürrheimer in jedem Fall zu beachten.

"Unsere jüngste Leistung ließ noch Luft nach oben, gerade in Sachen Chancenausbeute", so SCL-Coach Oliver Dewes. Seine Mannschaft konnte sich nach der Vorbereitung auf Kunstrasen und in der Partie gegen Stadelhofen bereits eingehend auf den Samstag einstellen. Denn auch in Bad Dürrheim wird auf Kunstrasen agiert. Dewes erwartet "eine offene Partie", in der er von seiner Truppe Griffigkeit und Biss – wie in der zweiten Hälfte gegen Stadelhofen – sehen will. "Wir werden ähnlich eng am Mann arbeiten müssen, dürfen Bad Dürrheim keinen Raum zum Kontern lassen", sagt Lahrs Coach. Gelinge dieser Ansatz, seien am Samstag weitere Punkte nicht außer Reichweite.