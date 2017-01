Ortenau Der Gastgeber verkauft sich teuer

"Ich finde es eine schöne Abwechslung, mit meiner Mannschaft in der Halle zu spielen", freute sich Dirk Rudhart, Coach des FV Schutterwald II, über die willkommene Alternative in der kalten Jahreszeit. Er fügte aber hinzu: "In der Halle sollte weniger körperbetont gespielt werden. Ich bin ein Trainer, der Fußball spielen und nicht Fußball arbeiten lässt." Allerdings schied der FVS II bereits nach den Gruppenspielen aus, insgesamt nahmen 18 Teams teil. Julian Muth, Akteur beim Kreisliga-B-Ligisten TGB Lahr, sagte zum Thema Hallenfußball: "Es macht mir mehr Spaß in der Halle zu spielen als im Freien." Der 20-Jährige spielte in der Jugend beim SC Friesenheim, für Lahr hat der Mittelfeldakteur in der Hinrunde bereits 13 Tore erzielt.

Die TGB erreichte in Ottenheim das Viertelfinale und schied dort nach einer 2:4-Niederlage gegen den FV Langenwinkel aus dem Turnier aus. "Ich finde das Hallenturnier des FC Ottenheim richtig gut, vor allem die Rundumbande gefällt mir. So bleibt der Ball im Prinzip die ganze Zeit im Spiel", lobte Dominique Sailer vom SV Heiligenzell. Allerdings war auch für den SVH nach der Gruppenphase Schluss.

Eine richtig gute Rolle spielte Gastgeber FC Ottenheim. Im Viertelfinale gewann die Mannschaft des Trainergespanns Thorsten Moser und Sven Wahle gegen den SC Lahr etwas überraschend mit 3:1. Durch einen 4:2-Erfolg im Halbfinale gegen den FV Langenwinkel zog der FCO ins Finale ein, wo der FSV Altdorf Endstation war. Die Ergebnisse (ab dem Viertelfinale): SV Oberschopfheim – SV Kippenheim 2:0; SC Lahr – FC Ottenheim 1:3; FV Langenwinkel – TGB Lahr 4:2; FSV Altdorf – FV Bottenau 5:1. Halbfinale: FC Ottenheim – FV Langenwinkel 4:2; SV Oberschopfheim – FSV Altdorf 0:3. Spiel um Platz drei: FV Langen­winkel – SV Oberschopfheim 5:0. Finale: FC Ottenheim – FSV Altdorf 1:4.