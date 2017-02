Ortenau "Das Team hat gut gearbeitet"

Ahmet Kalu (Nasen-Operation) steht noch nicht zur Verfügung. Anders könnte es bei Suja Hotaki und Admir Osmanovic aussehen. "Beide geben sich große Mühe. Inwieweit sie jedoch bereits Optionen für Samstag sind, davon lasse ich mich selbst ein Stück weit überraschen", sagt Müller.

(fis). SV Solvay Freiburg – Kehler FV (Samstag, 15 Uhr). Als hoher Favorit reisen die Kehler, die Rang vier belegen, zum Schlusslicht. "Auch wenn wir den Gegner nicht unterschätzen werden, aber natürlich wollen wir in Freiburg mit einem Sieg starten", stellt KFV-Trainer Alexander Hassen­stein klar. Das Hinspiel ging mit 4:1 an die Ortenauer. Kapitän David Halsinger, der in der kommenden Saison bekanntlich als Trainer zu seinem Heimatverein SV Gengenbach wechselt, betont: "Die erste Saisonhälfte ist sicherlich nicht so verlaufen, wie wir uns das erhofft hatten. Dennoch haben wir Qualität, die wir aber auch beim Schlusslicht zum Auftakt auf den Platz bringen müssen."

Wermutstropfen waren rund um das Rheinstadion in der Winterpause die Abgänge von Mohamed Kateb, Mohamed Cherief und Dorian Koerin, die alle wieder zurück ins Elsass gegangen sind. "Klar sind solche Abgänge für einen Trainer schmerzhaft. Aber der Verein wollte mit dem Trio nicht über die Saison hinaus planen, das muss man akzeptieren. Nun sind wir gezwungen, Spieler aus der A-Jugend zu integrieren", so Hassenstein, der sich wie berichtet im Sommer dem VfB Bühl anschließt.

In Sachen Nachfolger dürften die Kehler schon bald Vollzug vermelden. Gerüchten zufolge wird Heinz Braun neuer Trainer des Verbandsligisten. Derzeit coacht Braun noch den FC Ohlsbach.