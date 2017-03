Ortenau Dämpfer für die HSG

(tom). "Wir haben keine Weltklasseleistung geboten, sind aber auch auf einen guten Gegner getroffen", sagte HSG-Trainer Thomas Bauert. Seinen Kader wechselte er von Beginn an immer wieder durch. Abgesehen von nur kleinen zwischenzeitlichen Brüchen im Spiel, erwies sich der Schritt gegen den dünnen Kenzinger Kader als effizient. Bereits in den ersten 30 Minuten dominierten die Gäste aus der Ortenau zum großen Teil, sicherten über 5:9 (16.) eine knappe Führung beim Seitenwechsel.

Nach Wiederanpfiff kam Kenzingen etwas stärker auf, wobei sich HSG-Torfrau Celine Frenk einige Mal auszuzeichnen verstand. Beim 16:16 (39.) war die Begegnung wieder ausgeglichen, allerdings ließ die HSG aber auch einige freie Chancen ungenutzt. "In der Phase hätten wir uns das Leben ein wenig einfacher gestalten können", fand auch Trainer Bauert. Er blieb bei seiner Herangehensweise des beständigen Wechselns, über 19:23 (56.) strebten seine Damen dem Sieg entgegen. Kenzingen verkürzte am Ende noch, am Sieg der Ried-HSG änderte das jedoch nichts mehr. "Unsere bessere, breiter besetzte Bank hat ihren Teil zum Ergebnis beigetragen. Es war eine geschlossene Teamleistung", zeigte sich Bauert zufrieden.

Der große Wermutstropfen des Abends war die Verletzung von Sarah Leppert (hinteres Kreuzband). Genaueres war am Wochenende zwar noch nicht abzusehen. Im schlimmsten Fall ist jedoch zu befürchten, dass Leppert ihre aktiven Handballtage womöglich wird beenden müssen. HSG Meißenheim/Nonnenweier: C. Frenk; Bühler, Wohlschlegel, Rauer 1, M. Markstahler 1, J. Frenk 5/3, Brunner 1, Erb 4, Häß 1, Fortin 2/1, Leppert, V. Markstahler 7/3, Wilhelmi 3. (seg). TuS Steißlingen II – HSG Ortenau Süd 39:25 (17:14). Ernüchterung bei der HSG Ortenau Süd: Nach zuletzt guten Leistungen gab es für die Delherm-Schützlinge im Kampf um den Klassenerhalt am Bodensee einen herben Dämpfer.