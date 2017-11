Ortenau Curt-Liebich-Pokal bleibt im Dorf

Vom RSV Gutach stand Mercedes Reinert (38,73) in dieser Kategorie auf dem vierten Platz, Mina Herr (32,22) belegte den fünften Rang und Nele Schillinger (29,18) wurde mit neuer Bestleistung Siebte. Mario Stevens punktete ordentlich mit seiner spitzenmäßigen Kür im Einer bei den Schülern U13. 81,48 Punkte waren seine neue Bestleistung, womit er als Sieger einen der Pokale in der Einzelwertung erhielt. Als Zweier-Fahrer stand er noch zusätzlich mit Lena Moser ganz oben auf dem Podest (50,33). Lena Moser zeigte bei den Schülerinnen U15 im Einer eine so gute Kür, dass sie mit 58,35 Punkte Dritte wurde. Emma Bothe stand als einzige vom RSV Gutach in der großen Gruppe der U13-Schülerinnen am Start, belegte den sechsten Platz und steuerte mit ihren 48,38 Zählern einen Teil zum Pokal-Sieg bei.