Ortenau Camp in Gengenbach kommt prima an

Ziel ist es ambitionierten Nachwuchsathleten aus Deutschland optimierte Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie ihre Laufziele schneller und gesünder erreichen können.

"In Deutschland mangelt es nicht an Talenten sondern an der Förderung und Unterstützung der talentierten Läufer", umreißt Mitinitiator Thomas Dold die Ausgangssituation im Laufsport. "Wir haben uns schon mit vielen darüber unterhalten und nun wollten und mussten wir aktiv werden", meint Dold So kam es, dass das Trio Ende September aus privaten Mitteln das Laufteam Deutschland gründete und nun das erste Camp im Schwarzwald organisiert hat. Ein wichtiger Partner bei der Umsetzung war das Top-Life in Berghaupten. "Gesundheit, Sport und Regeneration sind im Fitnessstudio, BGM und im Rehabereich unsere Kernkompetenz. Dass diese auch nationale Top Athleten nutzen wollen, freut uns besonders", erklärt der Inhaber vom Gesundheitszentrum Top-Life, Erhard Benz seine Freude über die Anfrage.

Untergebracht waren die 20 Athleten und Betreuer in Ferienwohnungen in Gengenbach. Das erste Get-together gab es Freitagabend beim Küchenstudio Jilg in Zell, die ihre Eventküche für die Läufer zur Verfügung gestellt haben. "Am großen Tisch hatten alle Platz und so konnten wir in gemütlicher Runde bei leckerem selbst gekochtem Essen einander kennen lernen", zeigt sich Anna Hahner glücklich und dankbar.