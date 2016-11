Ortenau Brisantes Derby an der Stellfalle

"Es war nach den jüngsten Niederlagen viel wert, dass wir in Seelbach wieder gewonnen haben und einen Konkurrenten auf Distanz halten konnten", so Heitz. Gegen die seit sieben Spielen sieglose Verbandsligareserve soll nun an der Stellfalle nachgelegt werden. "Gegen Lahr wollen wir den Sieg in Seelbach bestätigen und eine kleine Serie starten", hofft Heitz auf Zählbares, der sich zudem mit seiner Mannschaft nicht aus der Favoritenstelle stehlen kann.

(fis). SF Ichenheim – FV Ebersweier (Sonntag, 14.30 Uhr). Der Aufsteiger, mit der besten Offensive der Liga ausgestattet, fühlt den Ichenheimern auf den Zahn. Die Hausherren verloren zuletzt in Zell, der Mannschaft von Trainer Christian Thau fehlte etwas das Glück. "Wir haben einen Elfer verschossen, es wäre sicher ein Punkt dringewesen", so Thau, der um die Gefährlichkeit der Ebersweierer im Spiel nach vorne weiß. "Das ist eine Knaller-Offensive", sagt Ichenheims Coach. 42 Tore haben die Gäste bereits erzielt, das ist Liga-Spitze. Vor allem auf die Torjäger Niclas Martin (zwölf Tore), Timo Petereit und den verbandsligaerfahrenen Mathias Zanger (beide sieben Treffer) müssen die Ichenheimer ein Auge haben.

In Zell fehlten Ichenheims Coach vier Leistungsträger. Und auch gegen Ebersweier muss Thau jonglieren, Moritz Lieb, Robin Metzger, Eduard Fust und Daniel Lang sind immer noch angeschlagen. "Wir haben in der zweiten Mannschaft den einen oder anderen Akteur, den wir einsetzen können. Auf jeden Fall wollen wir im Heimspiel punkten", so Thau.