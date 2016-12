Ortenau Brandstaeter: "Es läuft jetzt richtig gut"

Das Remis beim Tabellenvierten war ein am Ende glücklicher, aber nicht unverdienter Teilerfolg für die von Trainer Jürgen Brandstaeter betreute Ried-SG. Die Ortenauer erwischten einen überzeugenden Start, legten zwischenzeitlich immer zwei bis drei Treffer vor. Über 4:7 (13.) und 7:11 (22.) wurde ruhig aufgebaut, überlegt abgeschlossen. Auch in der Abwehr zeigte die SG Präsenz, die Torhüter Kevin Wilhelm, später auch Adrian Ohnemus, zeichneten sich einige Male aus. Dann aber ging der Faden wieder verloren. "Zwischendurch waren wir nicht mehr 100-prozentig konzen­triert. Echaz-Erms hat dann gezeigt, wie schnell es gehen kann", hielt Brandstaeter fest.

In den zweiten 30 Minuten dominierte immer mehr die Stärke beider Abwehrreihen. Jeder Treffer musste hart erarbeitet werden. Beim 21:19 54) und 22:21 (59.) lag Echaz-Erms in Front. Es blieben nurmehr Sekunden zu spielen. Nach dem Anspiel machte Meißenheim/Nonnenweier das Spiel schnell, Alexander Velz war es, der in der Schlusssekunde das umjubelte 22:22-Ausgleichstor erzielte. "Es läuft jetzt richtig gut. Das Resultat war ohne Zweifel glücklich, aber wir waren über gute Strecken der Partie die bessere Mannschaft. Daher nehmen wir nicht unverdient einen Zähler mit", so Brandsataeter. SG Meißenheim/Nonnenweier: Wilhelm, Ohnemus; Ammel 6, Bolz 1, Jörns, Schätzle 1, Schilli 3, Spinner 6, Velz 4, L. Veith, Mattes, Jochheim 1, Ehmüller.