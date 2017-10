Ortenau Betzler und Co. nicht zu stoppen

Die HSG war sicher der bislang stärkste TuS-Gegner in dieser Saison. Doch die Schutterner haben gesehen, dass sie auch hier mithalten können, gleichwohl sie sich noch in einer Lernphase befinden. Bereits am Freitag steht für das junge Team das nächste Derby an. Mit Meißenheim kommt sicher kein leichterer Gegner. TuS Schuttern: Silberer, Krajnc; Krug 5/5, Kopf 7/1, Leberl, Gambert 1, Beck 1, Nienstedt 4, Lischke 1, Dittrich 1, Eble 4, Wendlinger, Gündogdu 1, de Weijer HSG: Richini, Elender; Betzler 8/1, Fimm 4, Leufke 1, Göpper 2, Schilli, Peter 5, Wilhelm 1, Ruf 2/2, Bolz 4, Oschwald, Herzog 1, Glatz.

(lb). TS Ottersweier – TuS Ottenheim 25:21 (13:14). In der Anfangsphase zu statisch gespielt, in der zweiten Halbzeit zu ungenau –­ so hat Ottenheim die Chance auf den ersten Auswärtssieg vergeben. Erst nach etwa einer Viertelstunde war der TuS im Spiel und konnte einen 5:8-Rückstand bis zur Pause drehen. Nach dem Wechsel versäumte es die Hasemann-Sieben, den Sack zuzumachen. Zwar konnte man sich eine Fülle an guter Torchancen herausspielen, vergab jedoch viel zu viele Möglichkeiten.

Ab der 35. Minute blieb Ottenheim acht Minuten torlos und brachte die Gastgeber damit zurück ins Spiel. "In dieser Phase haben wir es verbockt", gestand TuS-Trainer Daniel Hasemann, dessen Team beim 22:20 noch einmal die Chance zum Anschluss hatte. Doch eine Aktion von Yannick Ehret wurde als Stürmerfoul gewertet, Hasemann forderte einen Strafwurf. Stattdessen konnte Ottersweier im Gegenzug auf drei Treffer erhöhen.

In der Schussphase merkte man dem TuS an, dass die neu formierte Mannschaft noch nicht eingespielt ist. Das sah auch Hasemann so, "die Unerfahrenheit hat uns das Spiel gekostet. Die Niederlage fühlt sich schlecht an, wir waren gefühlt das bessere Team". TS Ottersweier: Gaiser, Schrempp; Falk, Kiesewalter 3, Moser 7/2, P. Hirtz 1, M. Hirtz 7, Schrempp 2/1, Metzinger, Moser 3, Krumpolt, Janko 1, Leppert 1, Dempfle. TuS Ottenheim: Bertsch, Rauer; Hügel, Frenk 2, Schnak 2, Métier 4, Weide 3, Jund, Thielecke 3, Oberle 1, Maurer, Schneckenburger 2, Ehret 4.