Ortenau Auf der Suche nach Lösungen

(tom). Allerdings gastiert mit Pforzheim ein Topteam in der Meißenheimer Sporthalle. "Die bisherigen Vergleiche waren meistens eng, aber wir haben in der Mehrzahl richtig gut ausgesehen", sagt Gastgeber-Trainer Jürgen Brandstaeter. Schlüssel zum Ausgang der Partie könnte nicht zuletzt die extrem offensive 3:2:1-Abwehr der Gäste werden. "Das gehört zum Besten bundesweit. Es wird darauf ankommen, wie es den Jungs gelingt, diese Reihe zu bespielen und Wege hindurchzufinden", so Brandstaeter.

Die Aufarbeitung der bisherigen Saisonbegegnungen zeigte, dass Meißenheim/Nonnenweier auf dem richtigen Weg scheint. "Wir waren in keinem Spiel chancenlos, der erste Sieg war eine Bestätigung der bisherigen Arbeit", hält der Trainer fest. Brandstaeter hofft bis Sonntag auf eine Entspannung des Krankenstands, unter der Woche war ein Großteil des Kaders noch grippal angeschlagen.

(pk). SG Ottenheim/Altenheim – JSG Balingen/Weilstetten (Samstag, 16.20 Uhr). Die Gäste haben bisher alle Partien gewonnen und sind heißer Meisterschaftsanwärter.