Ortenau Auch in den unteren Klassen wird der Plastikball Pflicht

In terminlicher Hinsicht wird es kommendes Jahr eine bereits feststehende Neuerung geben. Erstmals werden am Freitag, 9. Juni 2017, in Fessenbach sowohl der Ortenauer Jugend- als auch der ordentliche Tischtennis-Bezirkstag ausgerichtet. Austragungsort beider Veranstaltungen ist Offenburg-Fessenbach. Hintergrund der Maßnahme ist die vom 29. Mai bis 5. Juni in Düsseldorf stattfindende Tischtennis-Weltmeisterschaft. "Da einige Anfragen von den Vereinen kamen, haben wir uns dazu entschieden, den Jugend- in den ordentlichen Bezirkstag zu integrieren", so Stefan Schweiß (Haslach), Jugendwart des Tischtennisbezirks. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass interessierte Vereinsvertreter den Welt-Titelkämpfen in Ruhe einen Besuch abstatten können.