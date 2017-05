Ortenau 27 Lahrerinnen qualifizieren sich

Bei den Anfängern zwei (Jahrgang 2003 bis 2006) gab es gleich zwei Podestplätze für den SVS Lahr. Emily Siefert und Lara Peddell wurden Zweite und Dritte. Joanna Obergföll und Amy Cummings erreichten die Plätze fünf und acht. Jana Brenner wurde bei den Anfängern zwei (2003-2004) Fünfte. In der Gruppe Fortgeschrittene zwei gingen zwei Lahrer Läuferinnen an den Start. Joelle Bell gelang der Sprung aufs Podest, sie wurde Zweite. Lisa Seiffert wurde Vierte. Beim Kürwettbewerb der Nachwuchsklasse waren Isabel Basler und Vera Noé erfolgreich (Rang eins und drei). Mara Richter wurde Sechste, Lola Manthey Siebte, Vanessa Surbeck Achte, Vanessa Schreiner Zwölfte und Paula Probst 16.

In der Kombinationswertung der Nachwuchsklasse erreichten Isabel Basler, Vera Noé, Vanessa Surbeck, Lola Manthey und Vanessa Schreiner die Plätze zwei, vier, fünf, neun und zehn.

Bei den "Häschen bis sechs Jahre" wurde Emilia Findling Erste, Xenia Schultheiß Dritte. Auch bei den "Häschen bis acht Jahre" waren die Lahrerinnen vorne mit dabei. In der Gruppe "Häschen bis acht Jahre" wurde Leela Heisterhagen Dritte, Lucy Schuster Vierte, Marlene Brand Fünfte und Sina Bohnert Neunte. In der Gruppe "Häschen bis acht Jahre" wurde Luna Ackermann Osuna Zweite und Anais Diaz Riether Neunte.

Nach den Einzelläufen gingen die Zweier- und Gruppenläufe an den Start. Joelle Bell und Lisa Seiffert setzten sich beim Zweierlauf der Nachwuchsklasse gegen ihre Konkurentinnen aus Altneudorf durch und wurden Erster. Der Gruppenlauf Anfänger mit Amy Cummings, Lara Peddell, Joanna Obergföll und Emily Siefert wurde ebenfalls mit Rang eins belohnt.

Beim Gruppenlauf der Nachwuchsklasse gingen gleich zwei Gruppen aus Lahr an den Start. Isabel Basler, Lola Manthey, Mara Richter und Vanessa Surbeck gewannen vor Joelle Bell, Vera Noé, Paula Probst und Vanessa Schreiner.

Die Bezirksmeisterschaft in Lahr diente zugleich als Qualifikation für die Landesmeisterschaft. 27 Läuferinnen des SVS Lahr hatten sich am Ende für die Wettkämpfe in Wilhelmsfeld Mitte Juli qualifiziert.