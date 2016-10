Offenburg Ein Mann übernimmt Kiga-Leitung

Der Hauptgrund für den Umzug der Familie Hoffmann von Weinheim, wo sie in den beiden vergangenen Jahren gelebt hatte, nach Seelbach ist die Familienzusammenführung gewesen. "Der Familienrat hatte beschlossen, wieder in die Ortenau zu ziehen, da wir zwei ja aus der Ortenau stammen und dort eine wunderschöne Kindheit hatten", erzählt er. So haben seine Frau und er in Seelbach eine neue Heimat gefunden. Erst danach habe er sich umgeschaut, was für berufliche Möglichkeiten sich für ihn ergeben, so Hoffmann im Gespräch. "Ich bin offen für Neues" – so sei er auf die Stellenausschreibung gestoßen.

Die richtigen beruflichen Erfahrungen bringe er als Erzieher mit. "In den vergangenen zehn Jahre habe ich bei der Arbeiterwohlfahrt in Heidelberg gearbeitet, davon sechs Jahre als stellvertretender Leiter in der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Kindern ab sechs Jahren in Form von offenen Jugendhäusern", erzählt er.

Nun sind es jüngere Kinder unter sechs Jahren, die ihm anvertraut sind. Eine Aufgabe, auf die er sich freut. Ob Kochen, Backen, kreative Bastelarbeiten oder das Planen von Ausflügen – all das habe er, bildlich gesprochen, in seinem persönlichen "Rucksack" dabei. Den wolle er mit gemeinsam seinen neuen Kolleginngen auspacken. Seine eigenen Ideen einbringen, aber auch Altbewährtes erhalten –­ das hat er sich vorgenommen.

Seine Ziele? Ein gemeinsames Anpacken, allen auf gleicher Augenhöhe begegnen und transparent im Handeln zu sein­ – das habe er sich vorgenommen, so Hoffmann. Die gute Zusammenarbeit mit Kindern, Erzieherinnen und Eltern sei ihm sehr wichtig.