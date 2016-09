Oberreichenbach Zuschauer winken begeistert

Am Samstagabend sorgte der Alleinunterhalter Jürgen Kraft für Stimmung. Obwohl das große Treffen erst am Sonntag stattfand, kam bereits am Samstag der erste Traktor mit einem voll besetzten Anhänger aus dem Enztal nach Würzbach gefahren. Am Sonntag waren die befreundeten Traktorfahrer aus der Umgebung zu Gast. Auch mehrere Mopedfahrer waren vertreten.

Kleine Gäste sitzen voller Begeisterung Probe

Die Fahrzeuge standen in einer Reihe und wurden von den Festbesuchern bestaunt. Manch kleiner Gast nutzte die Gelegenheit, um voller Begeisterung auf einem Traktor Probe zu sitzen. Auf dem Festplatz hatten Sonja und Wolfgang Fleischer ihr Kinderkarussell aufgebaut, das rege in Anspruch genommen wurde. Um 14 Uhr startete die große Rundfahrt durch Würzbach und Naislach. Es war ein buntes Bild, wie sich die Traktoren verschiedener Fabrikate durch die Straßen schlängelten. Entlang der Strecke wurden die Fahrzeuge bereits erwartet und den Fahrern begeistert zugewunken.