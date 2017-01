Oberreichenbach Sich helfen lassen will gelernt sein

Im vergangenen Jahr verbuchte die Zeitbankplus einen Tausch von 25 Stunden, berichtete Schriftführerin Karin Köhnken von den Aktivitäten der insgesamt 30 Mitglieder und ihrer Angebote. "Im Vergleich zum Jahr davor haben wir eine stabile Nutzung dieser gegenseitigen Unterstützung", sagte sie.

Darüber hinaus engagiert sich der Verein in und für die Gemeinde. Erfolgreich war beispielsweise die Veranstaltung mit dem Pilger Hermann Schaber und auch bei der Einweihung der Mehrzweckhalle in Würzbach waren die Mitglieder aktiv. Zudem, so Albrecht weiter, bringen sich einige Mitstreiter im Arbeitskreis "Lebenslanges Leben in Oberreichenbach" ein, der an einer Lösung arbeitet, dass Senioren im Ort bleiben können.

Bei den Wahlen wurde Irmgard Albrecht als Vorsitzende bestätigt und Karin Schleeh zur zweiten Vorsitzenden gewählt. Wiedergewählt wurden zudem Schatzmeisterin Waltraud Burkhardt und Schriftführerin Karin Köhnken. Als Beisitzer fungieren künftig Erwin Keppler, Dieter Rauser und Reinhold Krebs, während Roswitha Ebner und Erich Lehmann zu Kassenprüfern bestellt wurden.