Oberreichenbach Längsten der Bergläufe absolviert

Während das Gros der Teilnehmer sich diese durch Voranmeldung bereits reserviert hatte, kamen dank des trockenen Wetter auch etliche Sportler spontan hinzu, um sich eine Nummer abzuholen.

Nothacker bedauerte zwar, dass nicht alle Vorangemeldeten angetreten waren – weswegen der Rekord wohl nicht geknackt werden könne – doch freute er sich über den Zuspruch.

Noch am Start machte der Organisator auf die besondere Herausforderung aufmerksam, die in diesem Jahr auf die Läufer wartete. "Durch den Ort läuft die Umleitungsstrecke wegen der Baustelle an der Bundesstraße", mahnte er zur Vorsicht, bevor er die Läufer auf die Strecke schickte.

Unterschied von 330 Höhenmetern überwunden

Die Sportler überwanden einen Unterschied von 330 Höhenmetern zwischen den Ortschaften. Am Ende hatten Martina Kugele vom Lauftreff Altburg und Daniel Kirchebauer aus den Reihen des Gastgebers die Nase vorn und gewannen den Cool-Runner.

Neben der Einzelwertung kann das Ergebnis auch in die Berglaufserie "Calwer-Berglauf-Cup" einfließen, bei der mindestens vier der sieben Läufe zu absolvieren sind oder die vier besten zählen. Mit dem Jägerhüttenlauf am kommenden Samstag in Calmbach endet die aktuelle Serie.

Der Cool-Runner hat übrigens einen weiteren Sieger, nämlich die Kinderklinik Schömberg.

Die Laufabteilung des SV Oberkollbach pflegt die Tradition, die Startgelder und Spenden an diese Einrichtung weiterzugeben.