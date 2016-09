Obernheim Untern Strich stehen 19 Millionen

Bis 2020 müssen die Gemeinden in Baden-Württemberg den Wechsel vom kameralistischen zum doppischen System in der Buchhaltung vollzogen haben. Obernheim hat den Prozess nun abgeschlossen – als erste kleine Gemeinde im Zollernalbkreis, wie Bürgermeister Josef Ungermann mutmaßte. "Damit sind wir mit der Doppik durch, sind fertig mit dem, was viele andere noch vor sich haben", freute er sich mit dem Gemeinderat.

Kameralistik meint die einfache Buchführung mit Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Doppik steht für "Doppelte Buchführung in Kommunen und Körperschaften". Die Umstellung von der Kameralistik zur Doppik ist eine Angleichung an das in der Privatwirtschaft übliche System der doppelten Buchführung.

Zum 1. Januar 2015 hat Obernheim sein Haushaltswesen auf das "Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen" (NKHR) umgestellt. Die Eröffnungsbilanz erfasst das gesamte Vermögen der Gemeinde ebenso wie die Schulden. Unterm Strich stehen dabei mehr als 19 Millionen Euro Vermögen. "Das sieht zwar auf den ersten Blick nicht schlecht aus, aber wir müssen natürlich bedenken, dass ein Großteil davon nicht veräußerbar ist – unser Kanalsystem beispielsweise wird wohl niemand kaufen wollen", sagte Ungermann und rät deshalb weiterhin zu einem sparsamen und überlegten Kurs.