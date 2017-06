Obernheim Polizei betont: Mädchen ist glaubhaft

Obernheim (mz). Nachdem ein bislang unbekannter Mann ein Mädchen in Obernheim am Donnerstag dazu aufgefordert hatte, in seinen weißen Transporter zu steigen, ist zu dem Wagen mit gelb-blauer Aufschrift nun ein Hinweis ein, teilt die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mit. Zudem erklärt Dieter Popp, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, dass das sechsjährige Mädchen genau befragt und für glaubhaft befunden worden sei. Der Polizeiposten Meßstetten ergriff sodann präventive Maßnahmen, in dem er vermehrt Streife fuhr sowie den Kindergarten und das Rathaus von dem Vorfall informierte. Da sich so etwas in einem Ort wie Obernheim schnell herumspreche, sei auf eine Anwohnerbefragung verzichtet worden, sagt Popp.