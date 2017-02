Obernheim (are). Mit Begeisterung haben die Gemeinderäte vor der jüngsten Sitzung das neue Streugerät in Augenschein genommen. Es streut nicht nur trockenes Salz, sondern auch nasses. Damit lassen sich Straßen effektiver vor einer Vereisung schützen. Das bisherige Gerät wird bis in den Spätherbst verwahrt, da sich auf den Winter hin bei einem Verkauf bessere Preise erzielen lassen als im Frühjahr.