Obernheim Ein Herbst voller Musik

Dirndl, Lederhose und Co. waren beim "Lyra"-Herbstfest ebenso angesagt wie die passende Polka-Musik der Musikkapellen aus Dormettingen, Heinstetten und Zepfenhan, die Musikvereinsvorsitzende Brigitte Koch und Steffen Schnee herzlich begrüßten. Eröffnet haben die fröhliche Runde die Musikanten aus Dormettingen unter Leitung von Patrick Egge mit dem Stück "Land Tirol", dem neben anderen volkstümlichen Musikvorträgen die bekannte "Vogelwiese" folgte. Mit melodischem Schwung ging es dann weiter mit der Musikkapelle Heinstetten unter Leitung von Thomas Moosbrucker. Sie präsentierte eine Vielfarbigkeit von Polka über Marsch bis zum Schlager unter dem Motto "Die Musik spielt mit Leichtigkeit, wenn es nicht fehlt an Feuchtigkeit" – und so erklang immer wieder ein "Prosit der Gemütlichkeit".

Dann machten die Heinstetter Platz für den Musikverein Zepfenhan. Mit diesem Verein pflegen die Obernheimer Musikanten eine partnerschaftliche Beziehung.

Doch bevor sie anfingen, folgten zur Freude der Gäste einige Wettkämpfe: "Bierkrugschieben", "Sechs Mann und eine Maß" sowie das Baumstammsägen. Auch die Zepfenhaner verstanden es, das Publikum weiter bei fröhlicher Stimmung zu halten – bis zur späten Stunde.