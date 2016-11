Obernheim Grenzgänger auf dem Heuberg

Obernheim. Mit ihrem Zwiebelfest hat die Albvereins-Ortsgruppe Obernheim die Saison beendet. Treffpunkt war für alle an der Albvereinshütte. Von dort aus wanderten 35 Personen Richtung "Wanne" und erreichten über "Almen" bald die Grenze zu Nusplingen. An dieser Grenze entlang ging es auf den Eichfelsen, der auf Nusplinger Gemarkung liegt. Dort war Zeit für eine kleine Pause: Bei Sekt, Bier und etwas Kuchen genoss die Gruppe die wunderbare Aussicht ins Nusplinger Bäratal. Frisch gestärkt ging es wieder an der Grenze entlang in Richtung Obernheimer Gemarkung. Vorbei am Lindenbaum war die Hütte binnen zweieinhalb Stunden wieder erreicht. Dort hatten fleißige Helfer Kaffee und Kuchen vorbereitet.