Obernheim Ein moderner Neubau

Bauamt und Gemeinderat hatten im Frühjahr 2016 die ersten Entwürfe positiv bewertet – nun erteilten die Bürgervertreter dem Baugesuch einstimmig ihre Zustimmung. Ende 2016 hatte der Gemeinderat entscheiden, die Baugrundstücke 90/3 und 90/4 für das bauwillige Paar zusammenzufassen, um die Umsetzung einer überarbeiteten Planung zu ermöglichen.

Nun soll ein in Teilen zweistöckiges Gebäude entstehen, das sich harmonisch in das bestehende Gelände einfügen wird, wie Bürgermeister Josef Ungermann befand. Das Erdgeschoss wird von der Unteren Widdum her ebenerdig zugänglich sein. Daran schließt eine Garage an. Das Untergeschoss öffnet sich mit weiteren Räumen zur Oberen Dorfstraße hin.

Das Haus wird nicht sehr hoch sein, aber großflächig. Der Massivbau wird aus Mauerwerk und Stahlbeton errichtet, ein Pultdach mit Holzdachstuhl und Ziegeleindeckung und eine moderne Geothermieanlage zur Wärmegewinnung sind ebenfalls vorgesehen.