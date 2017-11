Obernheim Das Ergebnis passt

Die Ferienspiele seien reibungslos verlaufen, berichtete Reiser: "Es gab einen super Ablauf, alles hat geklappt, wir hatten auch keine Unfälle." "Finanziell ist das Ergebnis auch in Ordnung", bestätigte Bürgermeister Josef Ungermann. "Die Kosten hielten wir in diesem Jahr gering und zehrten von den Vorräten an Bastelmaterialien aus dem vergangenen Jahr. Davon werden wir auch in den beiden nächsten Jahren profitieren", erläuterte er.

Trotz einer Erhöhung der Beiträge fielen die Einnahmen etwas geringer aus als im Vorjahr, weil weniger Kinder teilgenommen haben. Sie belaufen sich auf 2120 Euro. "Das wurde aber durch höhere Einkünfte durch Spenden ausgeglichen", erklärte Reiser. Die Nusplinger Eltern investierten insgesamt 3845 Euro an Teilnehmerbeiträgen, so dass unterm Strich Einkünfte von 6365 Euro stehen. Im Vorjahr waren es 5510 Euro.

Zusätzlich wurden die Ausgaben gesenkt: Rund 10 550 Euro 2017 stehen 14 775 Euro aus 2016 gegenüber. "Wir haben bei den auswärtigen Unternehmungen gespart", führte Reiser aus. Besucht wurde der Barfußpark Tieringen, wo die Kinder das Spiel- und Spaßprogramm "Tiere im und ums Wasser" mit den Rangern erwartete. "Das war für uns kostenlos, weil wir Mitglied im Naturpark Obere Donau sind", erklärte die Auszubildende. Außerdem schauten die Ferienspielteilnehmer auf der Heuneburg in Hundersingen vorbei und tobten sich anschließend auf dem Spielplatz in Sigmaringen aus.