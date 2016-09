Oberndorf "Vom Töten leben": Viele fühlen sich provoziert

Anmerkung: Auch die Polizei benötigt Waffen

Einen geradezu gelassenen Eindruck hinterlässt der ehemalige Betriebsratsvorsitzende von Heckler & Koch – sowohl im Film als auch bei der anschließenden Diskussion. "Wie kann man solche Gewehre bauen, und anschließend am Abend beruhigt in den Spiegel schauen?", wird Edgar Hagen von Landgraeber gefragt. Hagen ist davon überzeugt, dass die Ursachen für Kriege wo ganz anders liegen – "in der Armut und dem Nichtteilhaben an Demokratie in Ländern, die oft von Diktatoren geführt werden." Er sagt das ganz ruhig. Der Mann scheint mit sich im Reinen zu sein.

Hagen betont aber auch, dass HK-Beschäftigte, die sich illegal verhalten hätten, vor den Kadi gehörten. Es sei allerdings zu klären, inwieweit nach Maßgaben der Bundesregierung gehandelt worden sei. Und er vermisst im Film, dass auch die Polizei mit Waffen ausgestattet werden müsse, um Grundrechte zu schützen. Der Titel des neuen Landgraeber-Films habe ihn schon sehr schockiert.

Ulrich Pfaff, evangelischer Diakon, berichtet im Film davon, wie sein Vater vor vielen Jahren im Vorgarten seines Hauses in Altoberndorf ein Mahnmal für die Zwangsarbeiter aufgestellt hat. Und er erzählt, dass auch in der Historie seiner Familie "vom Töten gelebt" wurde. Damit war der Filmtitel geboren.

Viele Zuschauer im Oberndorfer Kino fühlen sich davon provoziert, hätten sich zumindest ein Fragezeichen hinter "Vom Töten leben" gewünscht. Die Hälfte der Gäste verlässt den Saal ohnehin vor der Diskussion.