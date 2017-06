Oberndorf Bürgermeister hält nichts vom Smartphone-Verbot

Sinnlose Verbote

Einen gegenteiligen Impuls gibt es von der Stadt Oberndorf. Dort hat man kürzlich erst Wifi-Hotspots im Freibad und in der Neckarhalle eingerichtet, um den Gästen eine kostenlose Internetnutzung zu ermöglichen. Über einen Hotspot ist es möglich, einen 100 MBit-Zugang zu nutzen, allerdings nicht auf dem ganzen Gelände, sondern lediglich im Eingangsbereich des Freibades und ebenso im Foyer der Neckarhalle.

"Fotografierverbote über Handys, Kameras oder dergleichen können in Freibädern zwar in einer Freibadordnung ausgesprochen, aber letztendlich kaum kontrolliert und durchgesetzt werden", gibt Hermann Acker seine Einschätzung zur derzeitigen Diskussion ab. Seiner Meinung nach macht die behördliche Anordnung derartiger Verbote keinen Sinn. Wer sich in seiner Privatsphäre verletzt sehe, der habe über den Privatrechtsweg immer noch hinreichende Möglichkieten, sich gegen unerlaubte Aufnahmen zu schützen, wobei ihm keine Vorkommnisse dieser Art in Oberndorf bekannt seien.

Jugendschutzfilter aktiviert

"Wir sehen uns als Verwaltung jedenfalls nicht als ein polizeistaatliches Überwachungsorgan, das mit zusätzlichen Verfügungen und Verboten meint, alles regeln zu müssen", stellt Acker klar. Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen und zur Beruhigung der Eltern sei aber ein Jugendschutzfilter installiert, der gewisse Internetseiten beim Surfen blockiere.

Der Weg zum kostenlosen Surfen ist relativ einfach. Der Nutzer ruft in seinem Gerät die WLAN-Einstellungen auf und wählt "Freizeitzentrum-Oberndorf" aus. Schon ist dieVerbindung hergestellt und eine Willkommensseite erscheint. Durch einen Klick auf "Verbinden" werden die Nutzungsbedingungen akzeptiert. Wer dann mit "Fertig" bestätigt, kann das WLAN nutzen. Realisiert wird das Ganze über das Rechenzentrum KIRU, dem die Stadtverwaltung angeschlossen ist.