Oberndorf a. N. Zirkus Konfetti unter neuem Dach

Der Kontakt zur Altoberndorfer Narrenzunft kam über Tim Baumann zustande. Baumann war einst selbst ein "Zirkuskind" und ist im Vorstand der Narrenzunft, wie deren Vorsitzender Thomas Nuglisch im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

Nach den Sommerferien wird der Zirkus Konfetti als neue Abteilung bei den Alt­oberndorfer Narren geführt. Und Tim Baumann wird der neue "Zirkusdirektor".

Eine Ausschreibung für interessierte Kinder und Eltern wird es noch geben, so Nuglisch.

Ob die Kurse dann weiterhin in der Boller Halle, in der Altoberndorfer oder womöglich in beiden angeboten werden, steht noch nicht fest. Hier will man sich nach dem Bedarf richten. Gleiches gilt für die Kurstage.

Das anstehende Sommerfest in Altoberndorf am kommenden Sonntag ist ein willkommener Anlass für die Narrenzunft, den Zirkus den Bürgern vor Ort vorzustellen.

Tim Baumann wird kleine Kunststücke vorführen und, wenn gewünscht, den Kindern auch den einen oder anderen Trick zeigen.

Im Kinderzirkus Konfetti können die Mädchen und Jungen allerhand lernen – vom Jonglieren über das Zaubern bis hin zum Feuerspucken und Einradfahren.

"Wahrnehmen, lernen und Erleben" ist dabei das Motto.

Zum ersten Altoberndorfer Sommerfest rund um die Flößerhalle laden am kommenden Sonntag, 23. Juli, die Ortsverwaltung, die örtlichen Vereine sowie die Kirchengemeinde und der Seniorenkreis ab 11 Uhr ein. Im Rahmen des Sommerfestes werden auch offiziell die Neubürger in Altoberndorf begrüßt. Dieses Fest bietet ihnen eine gute Möglichkeit, die örtlichen Vereine mit ihren Angeboten kennen zu lernen

Begonnen wird allerdings in der Kirche St. Silvester, wo am Sonntag um 10 Uhr mit einem ökumenischer Gottesdienst das Sommerfest eingeläutet wird. Ab 11 Uhr erwarten die Altoberndorfer Vereine unter den Schatten spendenden Bäumen bei der Flößerhalle ihre Gäste und wollen ihnen ein kulinarischen Angebot und ein unterhaltsames Programm anbieten. Auftritte des Kindergartens, ein Talentschuppen der Musikkapelle und eine Aufführung der "Dance Denomination" sorgen für Kurzweil.