Oberndorf a. N. Wolken verziehen sich noch rechtzeitig

Zur Mittagszeit waren bereits alle Plätze belegt. Das Küchenteam hatte alle Hände voll zu tun, um die Gäste mit Kassler mit hausgemachtem Kartoffelsalat und selbst gebackenem Brot zu versorgen. Entlohnt wurden sie mit leeren Tellern, zufriedenen Gesichtern und einem großen Lob an die Küche.

Nach der Mittagszeit wurde die Schantlekapelle durch Nadine Zündel und Jörg Rinker abgelöst, die mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire aus Pop-, Rock-, Soul- und Blues­songs für jeden etwas Passendes dabei hatten.

In der Zwischenzeit hatten sich die Wolken verzogen, und die Sonne kam zum Vorschein, was so manchen Daheimgebliebenen doch noch aus dem Haus zur Wanderhütte lockte. Dort warteten Kaffee sowie süße und deftige Berda auf sie.