Oberndorf a. N. Wohnraum für Flüchtlinge auf Vorrrat

In Oberndorf sind derzeit nach Auskunft von Bürgermeister Hermann Acker 127 Flüchtlinge untergebracht – davon 58 in städtischen Gebäuden und 69 in privaten Unterkünften. In der Kernstadt leben 110 – vier auf dem Lindenhof, 65 im Tal und in der Neckarvorstadt, 41 in der Oberstadt. Im Webertal sind keine Flüchtlinge untergebracht, ebenso wenig in Aistaig, Altoberndorf und Hochmössingen. Fünf Asylbewerber haben in Beffendorf ein vorläufiges neues Zuhause gefunden, sechs in Altoberndorf, fünf in Bochingen und einer in Boll. Die Stadt Oberndorf hält derzeit noch das ehemalige Volksbankgebäude in Hochmössingen zur weiteren Unterbringung vor. Die ehemalige "Linde", ebenfalls in Hochmössingen, befindet sich im Umbau.

In Bochingen gibt es im Gewerbegebiet "Rankäcker" eine Gewerbehalle, die von einem Privatinvestor umgebaut und an den Landkreis vermietet worden war.

Vor einigen Monaten gab es deshalb eigens einen Informationsabend im Oberndorfer Stadtteil. Den Bochingern war die Anzahl der zu erwartenden Flüchtlinge für ihren Ort zu hoch, der Standort denkbar ungünstig gewählt. Noch steht die Halle leer – quasi auf Stand-by.