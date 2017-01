Oberndorf a. N. Wieder kein Stellvertreter in Sicht

Fester Bestandteil im Vereinsleben ist zudem die Gymnastikgruppe "50 plus" mit Übungsleiter Walter Weber: Rund 20 Frauen und Männer treffen sich dienstags um 19 Uhr in der Halle. Übungsleiterin Marion Kuner präsentierte im vergangenen Jahr erstmals die Sportart Aroha, die an den Kriegstanz der Maori aus Neuseeland angelehnt ist. Die Wanderwoche fand in Südtirol statt. Anfang Juli konnte ein Zeltlager in Schramberg-Sulgen die Kinder begeistern.

Ein besonderer Tag für die Korsofahrer war der 11. September. Es ging ins Bühlertal. Ebenfalls Präsenz zeigte der Verein bei der Einweihung der neuen Fluorner Halle im Oktober mit Arbeitsdienst und einer Aufführung der Kunstradfahrerinnen.

Wolfgang Amann referierte im Namen des erkrankten Edwin Höni über die Finanzen. So musste er beim Kassenstand im Vergleich zum vergangenen Jahr ein Minus verzeichnen. Dass die Radfreunde vollauf hinter dem Vorstand stehen, zeigte sich an der Entlastung, die einstimmig erteilt wurde. Des Weiteren gaben die Fachwarte Einblicke in ihr Ressort.

Zu wählen wäre der stellvertretende Vorsitzende, doch blieb dieses Amt, wie schon seit längerer Zeit, vakant. Gerlinde Rempp fungiert weiterhin als Schriftführerin, Edwin Höni als Kassenwart, Markus Kuner als Bannerführer und Anneliese Pross als Beisitzerin. Mit Andreas Litterst und Benny Groh konnte die Stelle des Rennfachwarts besetzt werden. Ein Wanderwart wird indes noch gesucht.

Treu sind dem Verein seit 35 Jahren Wolfgang und Gerlinde Hain, Helene Deutschle, Helmut Schmid und Ekkehard Schweikert sowie Heinrich Krämer und Heinz Brosi. Auf 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft zurückblicken darf auch Nadine Hess.