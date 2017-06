Oberndorf a. N. "Welcher Studiengang passt zur mir?"

Welcher Studiengang passt zu mir? Was kann ich, was will ich? Diese Fragen stellen sich Schüler der Oberstufe jedes Jahr von Neuem, heißt es in der Mitteilung. Parallel zur Abiturvorbereitung heißt es, sich nach Studienmöglichkeiten, Bewerbungsfristen und Zulassungsvoraussetzungen zu erkundigen. Um Schülern die Studienwahl zu erleichtern, bieten das Wissenschaftsministerium und das Kultusministerium seit diesem Frühjahr das neue zweitägige Entscheidungstraining BEST (Berufs- und Studienorientierungstraining) für Schüler der Kursstufe an den allgemein bildenden und beruflichen Gymnasien an.

Konzipiert wurde das Berufs- und Studienorientierungstraining "BEST" von Experten der Universität Konstanz – die auch den neuen Orientierungstest der Hochschulen des Landes entwickelt haben – in Zusammenarbeit mit erfahrenen Beratern aus Schulen, Hochschulen und den Arbeitsagenturen.

Am ersten Tag des Trainings erkunden die Schüler mit Hilfe wechselnder Methoden und Arbeitsformen ihre Interessen und Fähigkeiten.