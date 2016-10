Oberndorf a. N. "Was ist Ihr persönlicher Dudelsack?"

In ihrem Buch erläutert sie Herangehensweisen, die dabei helfen sollen. Sie erklärt, wie man sich zuerst die richtigen Fragen stellt und wie Dringlichkeit, Ziele und Umsetzung zusammenhängen, erzählt gestenreich vom "Hüter der Schwelle", wie hilfreich ein Blick in die Vergangenheit sein kann und wie wichtig das Auseinandersetzen mit der eigenen Herkunft ist. Ihr Publikum spricht die erfahrene Rednerin dabei oft direkt an und bindet es ganz individuell in ihren Vortrag ein. Zwei ihrer Gäste fordert sie auf, gleich morgen ein Sparkonto für den Traum von der eigenen Schottlandreise zu eröffnen. Denn jeder hat seinen ganz persönlichen Dudelsack, seinen ganz persönlichen Traum von einer Veränderung – verbunden mit all den Schwierigkeiten und Stolpersteinen, die es dabei zu überwinden gilt.

Wer mehr zu diesem Thema wissen will, kann am 5. und 6. November ihre Buchpräsentation in der Tonhalle in Villingen-Schwenningen besuchen.

Weitere Informationen: Weitere Termine sind auf der Website die-tanja-koehler.de zu finden.