Oberndorf a. N. Wanderer mit neuer Führung

Anschließend bedankte sich Wahlleiter Willi Niethammer bei der Versammlung und den neu gewählten Vorstands- und Ausschussmitgliedern für den reibungslosen Ablauf der Versammlung.

Auch der stellvertretende Ortsvorsteher Peter Gaberle zeigte sich erleichtert darüber, dass der Wanderverein wieder mit vollem Optimismus in die Zukunft blicken kann.

Der neue Vorsitzende Achim Gruhler erläuterte daraufhin seine Ideen, die mit Begeisterung von den anwesenden Mitgliedern verfolgt und gerne angenommen wurden. Zum Abschluss krönte Evelyn Braasch die Versammlung mit einer Aussicht auf ihre zukünftigen Pläne als Jugendwartin.

In der Zwischenzeit hat sich der neugegründete Wanderverein zu seiner ersten Sitzung getroffen. So wird er sich am Ferienprogramm Bochingen-Boll beteiligen und dort für Kinder von acht bis zwölf Jahren eine Brühlbachwanderung mit anschließendem Grillen auf der Wanderhütte anbieten.

Des Weiteren ist eine Wanderung im September sowie am 15. Oktober in Lauterbach geplant. Am 3. Oktober findet außerdem ein Fest auf der Wanderhütte statt, mit musikalischer Begleitung zum Frühschoppen und am Nachmittag. Weitere Informationen folgen noch.