Viele Städte haben ein Wahrzeichen. In Rottweil ist es das Schwarze Tor, das jetzt Konkurrenz vom ThyssenKrupp-Aufzugtestturm bekommt. In der Bundeshauptstadt schafft der Berliner Bär Identifikation. Das Hollywood-Zeichen in Los Angeles ist weltberühmt. Oberndorf wurde lange vom Schriftzug seiner Brauerei geprägt. Seit deren Schließung fristen die Buchstaben ein tristes Dasein auf der Abfüllerei. Was passiert nun mit den Lettern, wenn das Gebäude abgerissen wird, wollte Stadtrat Thorsten Ade wissen. Wer sie haben will, kann sich bei Hermann Acker melden, ließ der Bürgermeister verlauten. Der Verwendungsmöglichkeiten gebe es durchaus. Am Boller Felsen etwa. Dort sorgte einst ein Maischerz für Furore, als groß "Bollywood" zu lesen war. Vielleicht möchte sich ja auch ein Oberndorfer das Symbol aus besseren Zeiten aufs eigene Haus packen. Oder landet es am Ende doch nur auf dem Schrottplatz?