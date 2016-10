Vollpfosten ist ein salopper Ausdruck für einen sehr dummen Menschen. So steht’s nachzulesen im Duden, der das Wort 2013 in seinen schier unermesslichen Sprachschatz aufgenommen hat. In Oberndorf allerdings sind die Vollpfosten nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Metall – wahlweise aus Edelstahl. Ein weiß-rot-Gestreifter wurde jetzt vor der Kronen-Apotheke aufgestellt – direkt an der Einfahrt zur Kronenstraße. Dem Pharmazeuten war wohl einmal zu oft ein motorisiertes Fahrzeug gegen das Hauseck geschrammt. Im Städtle wird gemunkelt, zuletzt sei es der Schultes selbst gewesen, der die Kurve nicht gekriegt hatte. Da ist nun künftig also der Pfosten vor. Und gegenüber – entlang der Kirchtorstraße – verhindert eine ganze Batterie von Edelstahl-Stelen, dass nur ja kein menschlicher Vollpfosten sein Vehikel mal eben kurz am Rand abstellt.