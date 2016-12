Oberndorf a. N. Viel Individualität steckt in Figuren

Irmtraud Höft bereitet sich das ganze Jahre auf ihre Ausstellungen vor. Momentan kreiert sie schon Osterhasen, Hühner und bunte Ostereier für die Osterausstellung im nächsten Jahr. Die Zeit von Weihnachten bis Ostern sei etwas kurz, da fange sie jetzt schon mit dem Basteln und Vorbereiten an.

Viele Stunden Arbeit stecken in den kleinen Kunstwerken, wie zum Beispiel den Christbaumanhängern aus Goldpapier oder ihren Figuren aus Pappmaschee. Bei der Gestaltung der Figuren könne sie sich künstlerisch austoben. Viel Individualität stecke etwa in ihrer "Dame in Rot", oder auch in dem "Bretonischen Fischer".