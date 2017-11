Oberndorf a. N. Stadt will fast 15 Millionen Euro verbauen

Dass die Umstellung des kameralen auf das neue, das doppische Haushaltsrecht kommt, ist vorgeschrieben. Bis Ende 2020 müssen die Kommunen in Baden-Württemberg den Schritt vollzogen haben. Dahinter steht unter anderem zum einen die Idee von mehr Transparenz im Rechnungswesen, zum anderen eine Verpflichtung zur "intergenerativen Gerechtigkeit". Ausgegeben werden soll nur, was erwirtschaftet wird. Der Werteverzehr wird greifbar: Er muss in der Doppik finanziert werden. Das haben viele Hinterköpfe in der bisherigen Kameralistik auch gemacht, um zukunftsfähig zu bleiben und die kommunale Haushaltsführung nicht in die Hände des Regierungspräsidiums legen zu müssen.

"Es ändert sich nichts Grundlegendes", sagt Bürgermeister Hermann Acker bei der Einbringung gestern Abend und verweist auf den Nachhaltigkeitsgrundatz. Das vorliegende Planwerk erscheine "bei einem sehr optimistischen Jahresverlauf realisierbar". Eine Finanzierung unter Einbezug vertretbarer Fremdmittel wäre allerdings nicht möglich gewesen, "hätten wir beabsichtigt, allen Haushaltsanmeldungen und Wünschen zu entsprechen."

Fast 15 Millionen Euro für Baumaßnahmen