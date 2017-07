Oberndorf a. N. "Sonnenstrahl" macht seinem Namen Ehre

37 Kinder werden derzeit in der Einrichtung betreut

Derzeit werden im Kindergarten "Sonnenstrahl" in zwei Gruppen 37 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut. Das Profil des "Sinneskindergartens" wurde seit 2015 stetig ausgebaut und in der Einrichtung sichtbar und erlebbar gemacht sowie in Projekten mit den Kindern umgesetzt. So wurde beispielsweise ein Barfußpark angelegt und ein Snoezelenraum, ein Ort der Ruhe, eingerichtet.

Mit einem Festakt in der neuen Turnhalle wird das Jubiläum am Sonntag um 11 Uhr eröffnet. Die Kinder werden mit einem bunten Programm auf der Bühne begeistern. Sie präsentieren das Musical "Der Sonnenmacher", eine fabelhafte Musikerzählung über einen kleinen grünen Laubfrosch. Rund um diesen herzigen Kerl wird sich auch die Ausstellung drehen. Die Kinder haben das Musical in Projektgruppen einstudiert und auch die Requisiten, das Bühnenbild und teilweise die Kostüme selbst hergestellt.