Oberndorf a. N. Sommerferien können getrost kommen

Oberndorf. Die Veranstaltungen sind so gestaltet, dass sie für jedes Alter und für jeden Geschmack etwas bieten, heißt es in der Mitteilung. Das Sommerprogramm beginnt am 4. und 5. August mit dem Kulturspektakel. Dabei steht der 4. August im Zeichen des Jazz, und der 5. August bietet eine Bühne für Bands aus Oberndorf.

Den Anfang des Kulturspektakel im Klosterhof bestreitet am Freitag die bekannte "Swiss German Dixie-Corporation". Am Samstag folgen dann drei Bands aus Oberndorf, die ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne zaubern wollen. "Bebo-Music", "Jack & Friends" und "Mason Finley" vertreten die Oberndorfer Musikszene generationsübergreifend.

Am Donnerstag, 8. August, besucht die Band "Goitse" den Klosterhof. "Goitse" gastierte schon im vergangenen Jahr in der Klosterkirche und begeisterte das Publikum. "Goitse", die mehrfach prämierte Folkband aus Irland, sei nicht nur unglaublich jung, sondern auch unglaublich gut, teilt die Stadtverwaltung mit. Beim Irland-Music-Awards räumte Goitse als "Beste Band 2015" ab.