Oberndorf a. N. "Schubladenprojekt" überrumpelt die Stadträte

Oberndorf. Alles nicht so einfach – schon gar nicht, wenn sich ein Projekt nicht rechnet. So wäre es für die OWO beim Thema Sozialwohnraum, meinte der Erste Beigeordnete und Wirtschaftsförderer der Stadt, Lothar Kopf, auch angesichts der schwierigen finanziellen Situation der OWO.

Zwar liegt ein genehmigtes Bauvorhaben für ein Gebäude in der Lembergstraße vor, doch dort sollen neun Wohnungen entstehen, die nach den Richtlinien des sozialen Wohnungsbaus zu groß wären für die Besitzer eines sogenannten Wohnberechtigungsscheins. Wer einen solchen besitzt, hat Anspruch auf Sozialwohnraum. Das ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, wie beispielsweise ein maximales Jahreseinkommen von 21 000 Euro bei alleinstehenden Personen. Bei Einzelpersonen dürfe der Wohnraum zudem 140 Quadratmeter nicht überschreiten.

"Wenn die Stadt etwas in diesem Bereich tun würde, wäre die OWO dabei", meinte Kopf. Die Verwaltung zauberte auch gleich ein passendes Projekt aus dem Hut. Dabei handelt es sich um ein Grundstück an der Schubertstraße mit angrenzender Fläche, die zwar noch dem Land gehört, aber erworben werden kann. "Wenn die Stadt Planungskosten zur Verfügung stellt, dann kann dort ein Neubau mit sieben bis neun Wohnungen in der passenden Größe realisiert werden", erklärte Kopf.