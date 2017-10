Oberndorf a. N. Sanierung des Foyers wird verschoben

Oberndorf (cel). In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt gab Bürgermeister Hermann Acker bekannt, dass die Ausschreibung für die Sanierung des Gymnasiumsfoyers aufgehoben wird. Die Maßnahme war eigentlich für dieses Jahr geplant. Eine wirtschaftliche Vergabe sei jedoch nicht möglich. Denn auf die Ausschreibung hin habe es nur Angebote gegeben, die entweder gar nicht verwendbar waren oder erheblich über der Kostenschätzung lagen. 15 000 Euro an Mehrkosten wären so entstanden. Das sind 37 Prozent mehr als veranschlagt. Der September sei ohnehin ein ungünstiger Ausschreibungszeitpunkt gewesen, so Acker. Die Firmen hätten derzeit wenig Kapazitäten. Nun sollen erneut Angebote eingeholt werden. Die Sanierung ist deshalb erst für die Osterfreien geplant.