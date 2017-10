Oberndorf a. N. Plädoyer für die Bauberufe

Außerdem können sie einen fiktiven Bungee-Sprung von einem 70 Meter hohen Baukranwagen oder den "BerufeChecker" testen. Durch diese interessanten Elemente werden die Schüler auf spielerische Weise an mehr als 20 Bauberufe herangeführt und können aktiv ausprobieren, ob sie dafür die notwendigen Fähigkeiten besitzen.

Neben dem praktischen Zirkeltraining gibt es im "BauBus" einen kurzen Vortrag über die Ausbildung in der Bauwirtschaft. Das Programm dauert insgesamt eineinhalb Stunden. Außerdem ist der "BauBus" auch auf Berufsmessen in Baden-Württemberg vor Ort. Die Oberndorfer Schüler schätzten den Einblick in dieses Berufsfeld und erkannten sowohl die Zukunftsbedeutung, den finanziellen Anreiz, die Karrieremöglichkeiten und die abwechslungsreichen Tätigkeiten in diesem Bereich.

Manfred Hettich betonte, dass es durch den technischen Fortschritt inzwischen auch körperliche Entlastung gebe, was die Berufe für alle öffne, und sie auch vermehrt für Frauen ansprechend mache.