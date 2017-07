Oberndorf a. N. Parkhaus: Erdgeschoss wird zur Kurzparkzone

"Ein gewisser Mangel an Stellplätzen bestand in der Vergangenheit insbesondere in der Oberstadt", sagt Acker. Mit dem Bau des neuen Parkhauses in der Wettestraße, das rund 160 Plätze bietet, habe sich die Situation aber deutlich verbessert.

Für Dauerparker stünden neben dem Parkhaus weitere Stellplätze relativ ortsnah in der Brandeckerstraße und in der Wasserfallstraße zur Verfügung, meint der Bürgermeister weiter.

Zum Dauerparken fallen mit dem Erdgeschoss der Wettestraße rund 30 Parkplätze weg. Das Parkhaus am Teich, das nebenan liegt, bietet auf zwei Stockwerken etwa 150 Parkplätze. Der Parkplatz Obertorplatz weist 50 freie Stellplätze aus. Diese Parkflächen sind morgens aber oft schon gut frequentiert. Ob sie die Masse an Dauerparkern, die sich nun ein anderes Plätzchen suchen muss, auffangen können, wird sich zeigen.