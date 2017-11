Oberndorf a. N. Orchester musiziert meisterlich

Oberndorf. Als ein Konzert, bei dem ein Multi-Kulti-Programm geboten werde, kündigte die Solistin und Orchesterleiterin Susanne von Gutzeit den Abend an, der mit "Souvenir de Florence" op.70 für Streichorchester von Peter Iljitsch Tschaikowsky begann.

Der Komponist habe unter Depressionen gelitten. Seine letzte große Reise habe ihn nach Florenz und Rom geführt. In seinen "Erinnerungen an Florenz", habe er italienische Leichtigkeit mit russischer Schwere verbunden.

"Ein echter Haydn", so von Gutmann, sei das dreisätzige Violinkonzert Nr. 2 G-Dur von Joseph Haydn. Interessantes erfuhren die Besucher auch über die Suite "Les Nations" B-Dur von Georg Philipp Telemann. Das Werk stamme aus der Zeit, in der Telemann in Hamburg an den fünf großen lutherischen Kirchen wirkte und sich die Stadt zu einem Schmelztiegel der Kulturen entwickelt hatte.