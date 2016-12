Oberndorf. Auch beim Entzünden der vierten Kerze durch Bürgermeister Hermann Acker übten der Adventskranz auf dem Rathausbrunnen und die Weihnachtsbeleuchtung in der Oberstadt eine geradezu magische Anziehungskraft auf die Menschen aus. Wieder hatten sich hunderte von Menschen vor dem Alten Rathaus eingefunden um zusammen den Advent zu feiern, zu singen, Glühwein oder Punsch zu trinken und dem Programm zu lauschen. Die Kirchenband "Oifach so" hatte wieder stimmungsvolle Songs mitgebracht. Pfarrer Gerhard Romppel sprach weihnachtliche Worte und erzählte Geschichten. Der "Frohsinn" sang zusammen mit den Besuchern Weihnachtslieder. Als voller Kehlen "Süßer die Glocken nie klingen" ertönte, wurde den Menschen am Rathausbrunnen ganz warm ums Herz.