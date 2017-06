Oberndorf a. N. Neues Buch will alle Facetten von Paul Mauser beleuchten

Die beiden Autoren Mauro Baudino und Gerben van Vlimmeren stellten das 586 Seiten umfassende Werk am Samstagmorgen im Oberndorfer Waffenmuseum vor und übergaben eine in Leder gebundene Ausgabe an das Waffenmuseum zu Händen von Gerd Schön und Georg Egeler.

Das in englischer Sprache verfasste Buch ist in einer Auflage von 2000 Stück erschienen, wovon lediglich 200 Exemplare in Europa angeboten werden. Der Rest wird in Amerika verkauft, da dort mehr Interesse bestehe , wie Gerben van Vlimmeren berichtet. 30 Werke wurden in einer in Leder gebundenen Sonderedition hergestellt.

In mühevoller Kleinarbeit haben Baudino und van Vlimmeren die noch vorhandenen Unterlagen über Paul Mauser durchforstet und das Leben und Schaffen des Oberndorfer Waffenkonstrukteurs zu Papier gebracht.