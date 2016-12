Oberndorf a. N. Nachwuchs darf mit Lichtgewehr schießen

Den Wanderpokal (Er-und-Sie-Pokal) konnte in diesem Jahr die Paarung Markus Niethammer mit Conny Pikosz mit einem 333 Teiler vor Markus und Simone Hoch (560 Teiler) und Stefan Dürr mit Sandra Melchinger (642 Teiler) gewinnen.

Wertung Er-und-Sie-Meister

Bei der Wertung Er-und-Sie-Meister, in diesem Jahr wieder mit jeweils fünf Schuss in Ringwertung ausgeschossen, waren Markus und Simone Hoch mit 96 Ringen am treffsichersten. Auf dem zweiten Platz folgten knapp geschlagen Stefan Dürr und Sandra Melchinger (94 Ringe). Den dritten Rang belegten in diesem Jahr Kurt und Christiane Wahl (89 Ringe).